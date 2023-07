Penaltový trik plzeňskému gólmanovi nevyšel. Střelec poslechl jeho radu a dal gól

Staněk dělal v prvním kole Fortuna ligy všechno možné. S Trubačem se dobře zná, a tak ho zkoušel rozhodit. Hláška, "vím, kam to kopeš", může mnohdy exekutorovi penalty určitě vrtat hlavou. „Je to psychologická hra," shrnuje Mikolanda. V tomto případě teplický střelec rádce poslechl. „Pro mě bylo jediné překvapení, že to Trubač kopnul po zemi. Bylo riziko, že tam Jindra Staněk mohl nechat nohy," přiznává expert ve studiu Sport.cz.

Pokud by se sám rozhodl postavit k pokutovému kopu a dostal by od chytajícího gólmana nápovědu, klidně by zakončoval do středu branky, ale určitě by mířil výš. „Ne jako Tonda Panenka, na toho bych si nikdy nehrál. Ale utáhl bych střelu výš," přiznává. Střelec musí mít podle něj každopádně také velkou porci štěstí. „Někdy třeba kopneš penaltu doleva, a kdyby tam gólman skočil, bude mít míč v břiše. Štěstí máte ve chvíli, kdy zvolí druhou stranu," vzpomíná na penaltové situace Mikolanda.