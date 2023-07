Varování před Evropou! Plzeň byla pomalá, čitelná a neagresivní, nešetří kritikou expert

Plzeň hrála první soutěžní zápas po vstupu nového vlastníka, hráči se jistě chtěli ukázat, tým vedl poprvé po návratu do Viktorie v ligové bitvě Miroslav Koubek. Jenže na začátku bylo v Teplicích všechno špatně. „Útočníci Teplic agresivitou i běžecky stopery Plzně rozcupovali. Hejda nedohrál kvůli zranění, to utkání se mu ale nepovedlo. Udělal i penaltu," všímá si expert ve studiu Sport.cz.

Mimo základní sestavu nechal kouč řadu opor: nehráli Chorý, Bucha, Mosquera, Vydra, Kliment. „I tak byla sestava kvalitní, ale hráči nebyli připravení na to, co se dělo na trávníku. Plzeň přijela hrát náročný a soubojový fotbal, ale to se nestalo," vidí problém Mikolanda. Za výsledkový průšvih určitě neviní kouče Koubka.

„Vsadil na kvalitní hráče, nejde říct, že sestavu netrefil. Všichni se chtěli určitě ukázat, ale nevyšlo to. Když pak přišel do hry Chorý, hra se zjednodušila, udržel balony a najednou se Plzeň dostala do vápna. Měla i deset standardek, že z nich nic nebylo, to je jiná věc," nachází pozitivum i u prohraného duelu Mikolanda. „Teplice hrály dobře, ale najednou to z plzeňské strany mělo koule."