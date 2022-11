Šmicer během bohaté kariéry zažil, jaké to je, když tým nešlape a netáhne za jeden provaz. Vzpomíná na nepovedenou baráž české reprezentace o postup na MS 2002, kde Češi nezvládli dva duely právě s Belgií. „V týmu byly tehdy problémy. Všichni jsme to chtěli zvládnout, ale už to prostě nešlo," vzpomíná vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem na chvíle, kdy čeští fotbalisté klíčové duely o MS nezvládli a na šampionát se neprobojovali. Napjaté byly vztahy mezi hráči i mezi fotbalisty a médii.

Jen hráči zvučných jmen k úspěchu nestačí. Kdyby se postupovalo na základě hvězdné nominace, neměla by Belgie problém. „Když budou ti hráči ve formě, tak na to fotbalově určitě mají, jenže teď jsou ve stavu, kdy jim to na hřišti nefunguje. Je cítit, že je tam nepohoda a za mě to nejde na povel dát dohromady," dodává s tím, že by si ale stejně přál, aby do další fáze šampionátu nakonec Belgie proklouzla na úkor Maroka.