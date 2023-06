Faerské ostrovy žijí fotbalem. Každý je tu do něj blázen, říká trenér

Výraznější úspěch, který by představoval postup na mistrovství světa nebo Evropy, ale zatím zůstává vzdáleným snem. Nicméně seniorská reprezentace se v Lize národů dostala do úrovně C, kde se udržela a porazila třeba Turecko. Jednadvacítka před dvěma lety slavně remizovala v kvalifikaci s Francií, za kterou hrál například současný záložník Realu Madrid Eduardo Camavinga.

Jsou to signály růstu, nebo jen záchvěvy? I faerské týmy v evropských pohárech čekají na průlom, končívají v předkolech. „Přeji všem klubům to nejlepší. Jen nevím, pokud by se dostal některý z klubů do skupiny v pohárech, jestli by to nepřineslo nevýhodu pro ostatní. Jeden by měl peníze, ostatní ne. Mohlo by to změnit ligu. Pořád máme málo hráčů a potřebujeme je rozvíjet," usoudil místní novinář Tróndur Arge v jednom podcastu.