PŘÍMÁK: Kdyby se Bořil nedržel s Krejčím, svalil by na zem možná osm hráčů, vtipkuje Siegl

„Na jeden zápas je to hodně faulů. Je zajímavé, že jen za první poločas udělali devět faulů oba útočníci, sparťan Olatunji a slávista Tijani. Sudí po utkání řekl, že zprvu nechal volnější hru, potom ji ale raději rozkouskoval. Kdyby ji nechal plynout dál, nebylo by tolik faulů. Ale rozhodně rozhodčímu vinu nedávám,“ uvádí Siegl, podle kterého arbitři rozhodli klíčové momenty správně.

„Celkově posuzování situací zvládli. Jen je otázka, jestli neměl dostat Preciado rovnou červenou kartu. A strkanice na konci? S tím jako sudí neuděláte nic. Správně dostali červenou hráči i členové realizačního týmu. Bořil držel Krejčího a potom shodil Haraslína. Je otázkou, co kdyby Krejčího nedržel…Třeba by shodil hráčů osm. Asi je dobře, že se oba kapitáni dlouho drželi, mohlo to dopadnout hůř,“ podotýká Siegl.

Stranici zažehl faul domácího útočníka Mojmíra Chytila na brankáře Petera Vindahla. „Chytil šel do gólmana, nebylo to nic strašného. Bylo to pak jako v hokeji, když hráč dojede brankáře. Jeho spoluhráči ho chrání. Seběhli se všichni a už to jelo,“ dodává Siegl.