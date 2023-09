Úlet Bořila s Krejčím bude mít dohru. Hrozí jim přísné tresty

Chytila po tvrdém ataku hned zblízka vyplísnil Vindahl, k ležícímu forvardovi domácích se okamžitě seběhli další hráči. Strkanice se rozrůstaly, až do klubka vlétl Bořil a vzájemně se s Krejčím chytili za dres a kolem krku. Když se oba kapitány podařilo od sebe odtrhnout, povalil ještě Bořil na zem Lukáše Haraslína. Rozhodčí Ladislav Szikszay oba kapitány vyloučil.

„Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč,“ stojí v Disciplinárním řádu FAČR v paragrafu 48 s názvem „Tělesné napadaní“, podle kterého budou oba tribunálem předsedy Richarda Bačka s největší pravděpodobností souzeni. Dostanou stejný, nebo každý jiný trest? To záleží na Bačkovi a spol., jak celou situaci vyhodnotí.