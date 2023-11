PŘÍMÁK: Slavii to neklape, expert nabízí řešení. Plzeň se může vrátit do hry o titul! říká

Slávisté sice vedli, ovšem Viktoria díky dvěma gólům ve druhé půli stihla otočit skóre. Čím to, že se červenobílí nedokázali vrátit do zápasu? „Vzal bych to přes personální důvody: v sestavě Slavie mi chybí jeden tvořivější hráč do středu pole. Zafeiris je solidní fotbalista, ale nemůže na to být sám. Hodil by se ještě kreativnější typ do mezihry,“ nastínil Jarolím.