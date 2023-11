GLOSA: Problémy jako proti AS Řím, Slavia teď musí ukázat odolnost

Koubek umí přesně přečíst záměry soupeře. Pro Slavii to bylo podobné jako proti AS Řím. Kouč červenobílých Jindřich Trpišovský tehdy zmínil, že italský celek dělal jeho družině problémy přesně ve věcech, které jí problémy normálně dělají. V neděli to bylo stejné. Sešívaní se nedokázali vyrovnat s aktivitou, pohybem a důrazem Viktorie.

Velikostí, a koneckonců i herním pojetím šlo o evropský zápas. Ty by měly Slavii sedět víc, ostatně její krajní obránce David Douděra na to v průběhu podzimu (i trochu nešťastně a neobratně) upozornil, když prohlásil, že v Liberci se postaví jedenáct frajerů do brány. Dobývání hustého bloku červenobílým nevoní. Ani Liberec, ani Plzeň ale do brány nezalezly. A Slavia měla potíže.