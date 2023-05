Slavia bude brzy v balíku. Sto milionů za hvězdu a to jsme na začátku, tvrdí bývalý sparťan

Sever Evropy může být do budoucna destinací, kde mohou české fotbalové kluby najít klenoty do své sestavy. Slavia dvakrát sáhla po hráčích z Norska a služby Igoha Ogbua i Christose Zafeirise si nemůže vynachválit. Oba talentům dala čas na aklimatizaci a hráči to teď sešívaným vracejí měrou vrchovatou. „Potřebovali čas, aby se rozkoukali a Slavia jim ho dala. Ogbu se zařadil mezi nejlepší stopery v lize a Zafeiris, to je podobný případ," tvrdí Mls.

Experti i na Zafeirise pějí chválu, dokonce už ho někdo pasoval i na nejlepšího záložníka Fortuna ligy. „Já bych v tomhle směru nebyl tak rezolutní, ale patří k tomu nejlepšímu. Je otázkou, jak dlouho ve Slavii vydrží," dodává Mls.

Přímák s bývalým reprezentačním útočníkem Vratislavem LokvencemVideo : Sport.cz

Lokvenc chválí skauting Slavie, že při hledání zaměřil pozornost na norský fotbalový trh, který je podle něj i pro české kluby finančně dostupný. „Trefili to dobře. Od Slavie bylo všechno dobře načasované, jednala rychle. V takových případech právě čas rozhoduje, získala hráče pro sebe a teď oba hrají nádherný fotbal," chválí bývalý sparťan vršovického rivala s tím, že hráče z Norska jistě mohla Slavia zaujmout tím, že hraje permanentně na špici ligy a také v evropských pohárech.

Investovaných čtyřicet milionů za Ogbua se prý sešívaným bohatě vrátí a nemusí to ani dlouho trvat. „To byla dobrá investice. Teď by stál tak sto milionů. A když mu vyjdou na podzim poháry, tak tady v zimě už nemusí být," tuší bývalý reprezentant. „Jestli bude hrát takhle dál, tak do konce smlouvy určitě nevydrží."