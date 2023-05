RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta je blízko, ale rozhodnuto není. Zlín na hraně sestupu, plzeňská jízda končí

Derby Sparty se Slavií bylo asi optikou hry nejslabším z těch, která se v poslední době hrála. Bylo ale skvělé, že padaly góly. Čekal jsem, že Sparta něco změní a více zaleze. Když se snažila hrát se Slavií otevřenou partii, tak to nedopadlo dobře. Tentokrát prostě účel světil prostředky a trenér Priske naordinoval taktiku hlubšího bloku, což Spartě není úplně vlastní, ale zvládla to. I proto nebyl zápas tak koukatelný a bylo znát, že se hraje o důležité body a ukázalo se, že kabina je opravdu mentálně silná a táhne za jeden provaz.

Slavia jen potvrdila, že momentálně nemá úplně hráče, co by odemkl obranu soupeře, jako to dovedl Stanciu. I přesto podala opět na Letné velice dobrý výkon, který bohužel tentokrát nestačil. V Edenu teď jsou smutní, ale mrzet by Slavii mělo především to, že nezvládla jiné zápasy v soutěži, kde poztrácela zbytečné body, třeba i domácí zápas s Hradcem v posledním kole základní části. Nebýt toho, byla by teď situace zřejmě úplně jiná.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Jurásek (dole) ze Slavie Praha a Ladislav Krejčí ze Sparty Praha během derby.

Co se týče Plzně, tak jen potvrdila, že je stále v takové jarní apatii. Sráží ji neproměňování šancí, naopak dostává jednoduché góly. Na Viktorce se podepsal náročný program, můžeme před ní jen smeknout, jak reprezentovala český fotbal v Evropě. Stejně jako Slovácko taky nemá v kádru nejmladší kluky. V Plzni se řeší náhrada za trenéra Michala Bílka, oba kluby se budou zabývat otázkou, jak obměnit kádr. U Plzně je to všechno i otázka nového vlastníka klubu.

A i díky tomu míří Klokani do Evropy, pod trenérem Veselým udělali obrovský progres a před vyprodaným Ďolíčkem udrželi náskok právě na Slovácko, které má letos obrovský problém se střílením branek, což ho samozřejmě stálo také spoustu bodů. I tak klub z Hradiště ale ukazuje, že i ve skromnějších podmínkách se dá vytvářet spousta fotbalové radosti.

Co se týče záchrany, tak už jsem říkal, že si porážkou v Teplicích pořádně zavařil Zlín. Vím, že se trenér Vrba hodně rozčiloval směrem k rozhodčím, tyhle věci se pořád opakují. Objevila se zpráva, že byl zlínský manažer Zdeněk Grygera v kabině rozhodčích. Chápu, že tam je hodně emocí, ostatně podobně se zachoval i majitel Sparty Křetínský, ale i když šlo o hodně, tohle by se prostě nemělo stávat. Už jsem o tom mluvil v minulosti, i rozhodčí prostě dělají chyby.

Velké problémy bude mít na konci soutěže i Brno, je jasné, že baráž Zbrojovku nemine. Ale ona si zahrává dlouhodobě. Nejde jen o to, že teď Řezníček nedal během pěti minut dvě penalty. I on si uvědomoval, co se stalo a poprvé v životě u fotbalu brečel. Je to zkušený hráč, těžký moment nezvládl, ale věřím, že se z toho všeho dostane a Zbrojovce ještě pomůže. Pokud Brno půjde do baráže, tak si myslím, že bude kvalita na jeho straně a zvládne to. Pokud ne, tak si zkrátka budou muset v klubu říct, že v lize nemají co dělat.

Do konce sezony zbývají tři ligová kola. Může se toho ještě hodně stát. Do boje o titul může ještě promluvit hodně Slovácko, trochu i Plzeň. A napínavé zápasy jistě nabídne i skupina o udržení. Osobně se těším, co předvedou týmy, které vedou mladí trenéři, ať už jde o Pardubice s Radkem Kováčem, oceňuji i práci Tomáše Zápotočného s Márou Niklem v Českých Budějovicích, či Davida Horejše v Jablonci, že se drží moderního stylu fotbalu i přesto, že hrají o záchranu.