PŘÍMÁK: Titul, Liga mistrů a co dál? Priske nemusí být na Letné dlouho, věští expert

Zároveň tipuje, že Priske, jenž nedávno podepsal novou smlouvu do roku 2026, by na Letné nemusel vydržet zas tak dlouho. „Vidím to tak, že Sparta příští rok udělá Ligu mistrů, třeba i titul. Priske tedy dokáže všechno, co mohl. Co by tady měl více dokazovat? Určitě se bude chtít posunout dál. Pokud se v Evropě ukáže, nebude mít o nabídky nouzi,“ míní Kadlec.