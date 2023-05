PŘÍMÁK: Vyhrocená bitva o titul graduje. Slavia je na tom mentálně lépe, tvrdí bývalý sparťan

Sobotní derby na Letné prý sice může hodně napovědět o tom, kdo bude novým mistrem. „Hodně do boje o titul může promluvit Plzeň. Může hrát bez stresu a proti Spartě i Slavii se dokáže vyhecovat," myslí si Lokvenc. „Ale pokud v sobotu vyhraje Sparta, tak už by to měla zvládnout."

Martin Mls, fotbalový redaktor Sport.cz, který byl druhým hostem ve studiu Sport.cz, se zamýšlí nad tím, co by znamenala pro vývoj ligového finiše sobotní výhra Slavie. „Pak by se jelo naplno do posledního kola. Výhoda by už pochopitelně byla na straně Slavie, třeba i proto, že by to pro ni znamenalo čtvrté neprohrané derby v řadě. Třeba by bylo osudové a rozhodující," domnívá se.