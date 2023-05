RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Rozjetá Slavia stupňuje tempo, fanoušci zdobili stadiony

Sparta v Olomouci vyhrála, pro někoho byla nejspíš šťastnější, šancí moc nebylo na obou stranách, ale na tři body dosáhla. Ano, diskutuje se o ruce Kairinena, ale podle mě míč zasáhl rukáv, takže penalta se správně nepískala. Už mě skoro unavuje ta hysterie a neustálé stěžování si, že proti Spartě si rozhodčí nic nedovolí odpískat. Přijde mi to zbytečné. Ano, Sparta asi momentálně nemá na to, aby soupeře přehrála pohlednými kombinacemi, ale hráči dřou, postavili se ke všemu čelem, zahodili ego a prostě bojují. A odměnou jim je, že zápas v Olomouci zvládli.

Velkou podporu měla Sparta ve fanoušcích, kteří zaplnili jednu z velkých tribun. To v minulosti měli předplacené „Chachaři", teď se k baníkovcům přidali i fandové Letenských. Když trochu předběhnu, tak ohledně fanoušků mám radost. Chodí jich víc a víc a prezentace se stále lepší. Vezměte si atmosféru na finále poháru, kde měli slávisté krásné choreo, snažili se sparťani a atmosféra byla vynikající. Zápasy se hrají ve vynikající kulise, mělo to fakt úroveň a těším se, že to bude pokračovat, Ano, vyprodáno nebylo třeba v Plzni, ale věrní fandové chodí dál. Nikdo by neměl zapomenout na to, co Viktorka dokázala.