Sparťanský smolař zase přichází o EURO! Není mu asi souzené, mrzí kouče

Obrovské oslabení, ale ne průšvih. Tak hodnotí experti neúčast Matěje Kováře, brankářské jedničky české reprezentace do 21 let na EURO, které odstartuje za pár dní v Gruzii. „Matějovi není EURO souzené, přišel vlastně už o druhý šampionát," říká v pořadu Přímák na Sport.cz Karel Krejčí, bývalý kouč národního týmu do 21 let. Šanci tak dostane Vítězslav Jaroš, který chytal čtvrtou ligu za anglický Stockport, ale je hráčem Liverpoolu. „Asi bych z toho byl trochu nervózní," přiznává Krejčí. „Je to pro něj šance a mohou přijít jeho velké chvíle," nevidí situaci tak zle Martin Mls, fotbalový expert ve studiu Sport.cz

Článek Matěj Kovář má za sebou skvělou sezonu. Se Spartou slavil mistrovský titul, s národním týmem do 21 let v sedmi z jedenácti duelů vychytal čisté konto. „Když si vzpomenu na baráž proti Islandu, kde na něj v Českých Budějovicích letěla jedna střela za druhou a on to třeba i za pomoci hlavy vyrážel. Tak je jeho neúčast oslabením," míní Mls. Trenér Krejčí připomíná, že když byl u jednadvacítky, sázel na duo Trmal - Jedlička. Kováře, který chytal za o rok mladší reprezentační výběr, měl v záloze jako trumf. „Nechtěli jsme ho tahat na jednadvacítku z Anglie, když by nechytal. Ale když se povedlo postoupit na EURO, chtěli jsme, aby byl jako budoucí jednička s týmem. Ale EURO mu není nějak souzené, brzy měl pozitivní test na covid," vzpomíná kouč. Opory české jednadvacítky na EURO, Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s bývalým trenérem národního týmu do jednadvaceti let Karlem Krejčím se můžete podívat na videu. Přímák PŘÍMÁK: Tým pro EURO 21 má být co nejsilnější, zlobí se kouč. Absenci opor nerozdýchal