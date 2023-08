Strachovat se o postup? To vůbec, žádné nebezpečí nevidím, vyhlíží expert odvetu Slavie

Experti ve studiu se shodují, že Slavia v Evropské lize i Plzeň v Konferenční lize by odvety měly chtít zvládnout a ideálně i vítězně kvůli koeficientu „Ve hře je i koeficient, který by se českému fotbalu hodil v boji o tu 15. příčku," říká Lizec.

Zajistila si Slavia luxusní náskok do odvety perfektním výkonem, nebo k tomu přispěl i tým Dnipra, který v Edenu směrem dopředu téměř vůbec nic nepředvedl? „Byla to kombinace obojího. Slavia hrála ten svůj aktivní rychlej fotbal. Tým Dnipra byl slaboučkej kombinačně, fyzicky, po všech stránkách," dodal Lizec.

Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák na Sport.cz? Řešil se například Václav Jurečka, to, jak se Slavia vyrovnala s odchody na levé straně, ale třeba i to, proč na ligu chodí rekordní návštěvy. Celý díl si pusťte ZDE.