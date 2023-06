Tři italské týmy ve finále evropských pohárů. Tamní fotbal šel nahoru, Interu přál i los, míní expert

„Ve finále Evropské ligy prohrál AS Řím se Sevillou na penalty, ve finále Ligy mistrů je Inter Milán s Manchesterem City a ve fiále Konferenční ligy je Fiorentina," zrekapituloval situaci moderátor Přímáku Filip Lejček.

Podle Ujfalušiho, který si během kariéry připsal přes stovku startů za Fiorentinu, italský klubový fotbal stoupá vzhůru. „Je to velice dobrá vizitka, že se Italové vrací na výsluní. Vyjma Juventusu šel tamní fotbal trošku dolů, teď ale poslední roky jsou zpátky. Bojují jak v Champions League, tak v Evropské lize, což je pro ně pozitivní, že se vrací tam, kde byli několik let v minulosti, kdy bojovali o tituly," uvedl Ujfaluši.

Fotbalový pořad Přímák s Tomášem UjfalušimVideo : Sport.cz

Jde ale skutečně o italský posun? Nebo země jako Španělsko, Německo, Francie šly výkonnostně dolů? „Neřekl bych. AC Milán se vrátil mezi top týmy, Inter velice dobře sekunduje AC i Juventus, který byť má nějaké problémy, tak každoročně se dostává do pohárů. Velký krok udělala Neapol, která začala nějakých pět let zpátky stoupat na špici a letošním triumfem v Serii A to dokonala," vysekl bývalý reprezentant pochvalu italským celkům.

Žádný propad u zbylých zemí silné evropské pětky ale Ujfaluši nevidí. „Anglické i Španělské týmy si standardně výkonnost drží, holt každý rok je to výsledkově trošičku jinak, ale většinou se týmy z těchto zemí dostávají mezi posledních osm," připomněl Ujfaluši.

Své postřehy přidal i fotbalový expert webu Sport.cz Jiří Lizec. „Každá evropská soutěž má trošku jiný příběh. AS Řím pod José Mourinhem byli jedni z největších favoritů Evropské ligy od začátku play off. Troufám si tvrdit, že to stejné platí i o Fiorentině v Konferenční lize," uvedl Lizec.

V případě Interu to ale Lizec vidí trošičku jinak. „To, že šel italský fotbal nahoru, je jedna věc. Inter se například dokázal přes Barcelonu probojovat do vyřazovací fáze LM. Ale pak už tam vidím trošku štěstí v losu, že všechny ty elitní týmy jako Real Madrid, Bayern, Manchester City byly v té jedné části pavouka, zatímco všechny ty tři italské týmy byly nalosované do té druhé části, takže se to mezi sebou trochu vymlátilo a zůstal tam Inter," dodal Lizec.