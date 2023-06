Na mezinárodní scéně braly oba celky doposud po jedné hlavní trofeji. Avšak je to mu již několik desítek let. V sezoně 1960/61 Fiorentina pozvedla nad hlavu někdejší Pohár vítězů pohárů, ve stejné soutěži o čtyři roky později triumfoval i West Ham. Kdo se zapíše do novodobé historie?