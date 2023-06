V Německu velebí českého gólmana. Fanoušci ho vyvolávají, jasná jednička, přiznává opora konkurenta

O formě a výkonech Pavlenky není prý pochyb. Na druhou stranu prý dokáže pochopit, že v Česku jméno gólmana nezáří na hlavních stranách sportovních webů či v novinách. „To je úděl hráčů, co nejsou na očích. Nehrajeme poháry, není o nás slyšet. Ale za sebe říkám, je skvělé, že v Německu hrajeme. Jirka Pavlenka to má podobně jako já," doplňuje bývalý reprezentant, který za Hoffenheim hraje už osm let a na další dva roky má ještě smlouvu.