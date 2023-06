Živá voda! Faerské ostrovy mohou před kvalifikačním duelem pomoci Česku. Neudělají to, tuší expert

Červnové teploty sice šplhají až ke třiceti stupňům, české fotbalové reprezentanty ale čeká v kvalifikaci o postup na EURO 2024 zápas na Faerských ostrovech, kde se bude hrát na umělé trávě. „Bude to těžký, ale pokud povrch Faeřané pokropí, tak balon rychle jezdí a mohlo by to Čechům pomoci," myslí si v pořadu Přímák bývalý reprezentant Pavel Kadeřábek. Sám prý hrál naposledy na tomto povrchu mistrovský zápas před deseti lety.

Čeští fotbalisté nastoupí na Faerských ostrovem ke kvalifkačnímu zápasu na umělé trávě, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Moderátor pořadu Aleš Svoboda z O2 TV tvrdí, že na trénink byl umělý povrch řádně pokropený a Češi si mohli vychutnat rychlý skluž miče. „Myslím, že taktika bude nepokropit," varuje Kadeřábek, že v sobotu až se bude kvalifikační duel hrát, může být všechno jinak. „Klukům nezávidím. Na umělce je to jiný sport. Alex Král na ní hrál naposledy v sedmnácti letech a teď je mu o osm víc," konstatuje Robert Neumann, druhý z hostů Přímáku a fotbalový expert Sport.cz. Přímák s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem KadeřábkemVideo : Sport.cz Reprezentace se sice před cestou na Faerské ostrovy udělat maximum a týden se připravovala v tréninkovém centru Sparty na Strahově, kde je nejnovější generace UMT. „Tu ale Faeřané mít nebudou. Ale to nic nemění na tom, že na Faerských ostrovech stejně vyhraje," dodává optimisticky obránce bundesligového Hoffenheimu. „Snad bude umělka pokropená a míč bude rychle jezdit. Nechám se překvapit, jak to tam přichystají," dodává. Reprezentace Tlak cítím pořád, říká Šilhavý. Nejsme zákeřný národ, reaguje na motivaci Faeřanů