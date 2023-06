Tlak cítím pořád, říká Šilhavý. Nejsme zákeřný národ, reaguje na motivaci Faeřanů

Víme, že Faeřané jsou silnější doma než venku, potrápili tu nejednoho favorita. Může to být umělou trávou, prostředím, fanoušky, každopádně je to tady žene dopředu. Nemyslíme si, že Faery jsou slabým týmem a že si s nimi lehce poradíme. Chceme jednoznačně vyhrát, ale plně respektujeme jejich kvalitu. Podle toho se připravujeme.

Není to úplně normální, velké zápasy se na tomto povrchu moc nehrají. Ale pro obě mužstva to bude stejné, záleží na tom, jestli bude pršet, jak umělku případně pokropí, jak bude míč jezdit. Ale je pravda, že tráva je rovná a nemělo by to skákat. Ovšem když je ten trávník suchý, drhne. Nechceme se na to ale vymlouvat, víme o tom.

Jak už jsem řekl, z týmu cítíme odhodlání, zdravé sebevědomí. Do toho zapadá i Vašek. Nechci balamutit, má do ní blízko.

Na Faerských ostrovech se hodně vzpomíná na poslední zápas, který tu hrála česká reprezentace a vyhrála v roce 1998 gólem Vladimíra Šmicra. Podle místních neregulérním a zvyšuje to jejich motivaci. Jak to vnímáte?

Stalo se to, vzpomínali jsme na to. (Lékař) Petr Krejčí to pamatuje, skoro to neviděl. Vysvětloval mi, že soupeř zůstal ležet, domácí měli balon, nezakopli ho a my ho získali a dali gól. Nechci to soudit. Mrzí mě, jestli jsme je nahněvali, ale určitě nejsme zákeřný národ.