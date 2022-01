Sudí by měli mít mikrofony, lavičky top mančaftů se chovají jako dobytek, říká Starka

Ve fotbalovém podcastu Sport.cz Bodlo otevřeně hovoří o situaci v českém fotbale, chybách rozhodčích i nedostatcích ve vedení profesionálních soutěží. Sám kdysi hrával fotbal za Spartak Příbram, funkcionařit začal u Litavky, kde sídlí 1. FK Příbram, dříve též Marila nebo Dukla. Do nejvyšší soutěže se dostal v devadesátých letech jako člen managementu Viktorie Žižkov, později přešel do Dukly, kterou přesídlil na čas do Příbrami. S klubem z hornického města hrál nejvyšší soutěž.