Ti, jejichž jména se nesmí vyslovit. Proč v reprezentaci nemluví o hráčích z NHL? A proč je finále extraligy boj?

Co zatím nabídly dva zápasy finále hokejové extraligy? Jak se série mezi Třincem a Spartou může vyvíjet po přesunu do Prahy? A čím to, že to Spartě klape od doby, co z ní prchnul nespokojený brankář Alexander Salák? Právě finále, které určí (staro)nového držitele Masarykova poháru, je hlavním tématem podcastu Za mantinelem. Redaktoři Martin Kézr a Robert Sára zároveň řeší i situaci v národním týmu, který teď v rámci přípravy na mistrovství světa čekají dva duely na Slovensku.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Generální manažer Petr Nedvěd se už vrátil z inspekční cesty po NHL a tvrdí: "Až na nějaké výjimky mají hráči zájem přijet na mistrovství světa a těšíme se na ně. První várka dorazí na Švédské hry (5. až 8. května), což budou hráči, kteří nepostoupí do play off. Pak budeme mít šanci i sáhnout na někoho po prvním kole, protože mistrovství začíná 13. května," řekl Nedvěd. Jména hráčů zatím tají, protože chce počkat do příštího týdne, až se dohraje základní část NHL. Je to přitom změna, neboť již dříve uvedl, že se domluvil s Tomášem Hertlem ze San Jose i trojicí z Detroitu Filipem Hronkem, Filipem Zadinou a Jakubem Vránou. Hokej Všichni od nás dali ruce pryč, říká Jeřábek o angažmá v Rusku Jenže právě oznámení dohody s Hertlem před koncem sezony se v zámoří nejspíš nesetkalo s pochopením. A tak se teď trochu ve stylu Harryho Pottera nesmí jména dotyčných vyslovit. Oba redaktoři odhadují, že tvář národního celku se ještě výrazně promění, neboť kouč Kari Jalonen čeká na dohrání tuzemského finále, ve Švýcarsku hrají proti sobě třeba bratři Kovářové (brankář a útočník), zapojit by se měl i odpočívající David Krejčí. A Jalonen se má setkat i s Romanem Červenkou. MS 2022 Program, rozpis zápasů a další informace o MS v hokeji 2022 ve Finsku

Reklama