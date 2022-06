TOUR 2022: Pohádkové miliony, ale i noční můra hvězd. Stará dáma otevírá náruč

Starou dámu si tentokrát užije pouze v roli diváka, nuda to prý ale každopádně nebude. „Letos je Tour specifická, vrací se kostky, to bude strašák pro většinu favoritů. Ti tohle určitě nevidí rádi. Když jedete na výsledek, je hlavní minimalizovat riziko, aby člověk nespadl i za cenu třeba nějaké minimální ztráty," tvrdí Vakoč ve Studiu Tour 2022 na Sport.cz.

„Start slavného závodu bude v Dánsku, bude cestování navíc, hrát roli bude vítr," hledá závodník na první dobrou, co přitáhne v nejbližších týdnech fanoušky k cyklistice. Těší se prý i samotní závodníci. „Mají to rádi. Dánsko je cyklistickou velmocí, atmosféra bude úžasná," myslí si Vakoč. Prolog v Kodani prý dává šanci, utrhnout se v čele průběžného pořadí. „Čtrnáct kilometrů je dost. Budou hrozit pády, bude to náročné. Záleží na tom, jak kdo bude chtít riskovat," tuší český cyklista.