Ve Spartě jsou dobří hráči. Ale mají na víc, hodnotí Lokvenc následníky

Nyní osmačtyřicetiletý člen Klubu ligových kanonýrů se zamýšlí nad svými nástupci v rudém dresu i na české fotbalové scéně. Pravidelně sleduje sparťanský tým z tribuny a udržuje si přehled o dění na fotbalové scéně, tudíž jde o názor nadmíru povolaný.

„Matěj Pulkrab je dobrý útočník. Do všeho vletí, nebojí se soubojů, umí zakončovat. Ale myslím, že role žolíka pro něj byla lepší. Přijde čerstvý do zápasu a za posledních dvacet minut nemá co ztratit, jde na trávník s čistou hlavu. Nicméně na útočníka číslo jedna to je v mých očích málo," hodnotí Lokvenc výkonnost muže, který v rudém dresu během podzimní části Fortuna ligy vstřelil sedm branek.

„Pět let chodil po hostováních, což je velký problém. Nemá stabilitu. Neví, kam patří," připomíná Lokvenc, že Pulkrab se ve Spartě usadil až v letošní sezoně po sérii hostování v jiných ligových týmech.

Lokvenc je zvědavý, jak se ve Spartě prosadí Tomáš Čvančara, který přišel jako posila z Jablonce po pěti podzimních ligových trefách. „Je to dobrý útočník, ale plno hráčů v minulosti neustálo velké očekávání spojené s působením ve Spartě. Mnoho kluků z letenské kabiny vyhnal obrovský tlak. Bude hodně důležité i to, zda zapadne do kabiny," přemítá Lokvenc, který sám podobnou pozici zažil, když do Sparty přišel z Hradce Králové.

„Sparta je momentálně z mého pohledu ve fázi budování. Podle mě hrají bez útočníka. Hložek umí dávat góly, ale není to klasický útočník. Vidím ho jako podhrotového hráče. Navíc potřebuje udělat další krok v kariéře, kvůli vývoji," věští Lokvenc, že Hložek ve Spartě už dlouho nezůstane.