Zbytečné výroky, kritizuje Rosický prostořekého Nitu. S Karlssonem nebyla dohoda možná

Fanoušci týmu v rudých dresech si mohou na půl roku zase oddechnout. Sparta je podle sportovního ředitele ochotná uvolnit obletovaného reprezentanta Adama Hložka do zahraničí nejdříve v létě. Během jara bude klub jednat o prodloužení smlouvy nejen třeba s Bořkem Dočkalem či Matějem Pulkrabem, ale také s trenérem Pavlem Vrbou.

Adama Hložka pustí Sparta nejdřív létě, říká Tomáš Rosický. Co další hráči?Video : Sport.cz

Koncem prosince vás musel nadzvednout brankář Nita. Poté, co přišel o místo jedničky, pustil si v rozhovoru pro rumunská média pusu pěkně na špacír. Jak jste se k němu postavili?

Jeho rozhovor byl v pár ohledech nešťastný. Nemám problém, když někdo řekne, že není spokojen s tím, že nehraje. Každý chce samozřejmě hrát. Některé výroky ale byly naprosto zbytečné. Jako že by se to nestalo českému hráči, že se trenérovi nelíbí jeho obličej... My z toho ale neděláme vědu. Trenér si s ním vše vyříkal a mají před sebou čistý stůl. Nechceme, aby odcházel, a Florin nepožádal o přestup, takže o svou šanci musí zabojovat, tak jako všichni ve Spartě. Změna brankáře byla opodstatněná. Holec na svou šanci čekal velmi dlouho. Tým vyhrál 5 ze 6 zápasů, ve kterých pak nastoupil.