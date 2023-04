Ve Vsetině bylo veselo. Brankář nechtěl být jedničkou, zajímala ho spíš pozice trojky

Odpověď prý zněla zhruba takto. „Hele Srdce, já bych teď potřeboval být trojka, když už mám ten obchod s vínem. Já už nemám čas jezdit s vámi po zápasech," cituje Pešata bývalý hokejista. Vsetínský gólman prý někdy kolem roku 1997 obchodovat s vínem a tato činnost jej úplně pohltila. Bizarní situace přišla třeba ve chvíli, kdy se Pešat měl vydat s týmem poprvé na soustředění do ciziny. „Všichni jsme se do Chorvatska těšili, že je to super," vzpomíná Srdínko.

Jenže když měl tým skutečně odjet, Pešat chyběl. „Tak mu voláme, Pešku, kde jsi, my na tebe čekáme," líčí bývalý vynikající bek a hned cituje, co jim spoluhráč odpověděl: „Pánové, já mám lidi před krámem, já nikam nejedu. Já nemůžu odjet, já tady mám víno. Opravdu zůstal doma a my jsme odjeli. Užili jsme si to, parta se pořád stmelovala," hlásí Srdínko a zdůrazní, že právě vynikající vztahy v týmu a fungující kabina pomáhaly Vsetínu zvládnout vypjaté duely.