Všechno špatně. Dvacítka dopadla jinak, než se čekalo. Radostné zprávy to ale nejsou

Všechno špatně. Co se z českého pohledu na turnaji v Kanadě pokazit mohlo, se pokazilo. Začalo to už zrušeným jediným přípravným duelem proti Švýcarům kvůli nákaze v kádru soupeře.

V úvodním zápasu turnaje proti favorizované Kanadě sice Češi překvapili slibným začátkem a vedením 3:1, pak ale přišel pětigólový obrat výběru Javorového listu a do toho zranění klíčového obránce Jiříčka, pro kterého MS předčasně skončilo.

Pro jeho spoluhráče ale o pár dní později rovněž, když direktoriát kvůli výskytu koronavirové nákazy v týmech USA, Česka a Ruska turnaj kvůli obavám z dalšího šíření covidu zrušil. To už měli Češi na svém kontě ostudnou porážku v prodloužení s Německem a velmi pravděpodobně by na závěr skupiny bojovali v přímém souboji s Rakouskem o postup do čtvrtfinále.