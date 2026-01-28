Luxus pro Litvínov, na baráž se může chystat skoro tři měsíce. Chyba sudích ve Varech je mementem

Článek
Témata dnešního dílu:
- Robert Reichel v roli litvínovského šéftrenéra (1:40)
- Tlačenice šesti týmů v boji o tři čtvrtfinálové místenky (13:27)
- Proč rozhodčí nestíhají tempo zápasů (22:57)
Baráž startuje 17. dubna, tedy ode dneška za 79 dní. Když si k tomu připočtete, že po čtvrtečním kole má Litvínov čtyřtýdenní olympijskou pauzu a po základní části čeká poslední celek na baráž další skoro měsíc a půl, tak to dává extraligovému celku velkou výhodu. A je i velkou výhodou pro Roberta Reichla, který byl minulý týden jmenován šéfem realizačního týmu.
Už vede tréninky, zápasy ale zatím sleduje z nadhledu z tribuny, zatímco střídačce vládne Jakub Petr. „Teď bude mít během olympijské pauzy a následně pauzy po základní části ideální prostor, aby si tým připravil podle svého gusta a vedl ho i na střídačce,“ myslí si redaktor Robert Sára.
Je otázkou, zda v klubu, který se snaží vzkřísit Jiří Šlégr s Robertem Kyselou, zůstane Reichel v trenérské pozici i příští sezonu. Zda teď není v dočasné roli zachránce. „V hokejovém zákulisí se ví, že Robert Reichel byl žhavý kandidát na to, aby převzal dvacítku po Patriku Augustovi,“ připomíná šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.
Litvínov teď od posledního Kladna dělí propastných 15 bodů, přičemž do konce základní části může získat maximálně 18, a tak už po čtvrtečním souboji s Hradcem Králové může padnout i jeho niterná teoretická naděje. Oba redaktoři se pak shodují, že i vzhledem k dlouhé pauze má extraligový tým v baráži proti svému prvoligovému sokovi nesmírnou výhodu.
Reichel není jedinou aktuální novinkou na střídačkách týmů. Nově tam z kanceláře sestoupí i Jiří Novotný, sportovní manažer českobudějovického Motoru, který se propadá tabulkou. Po první čtvrtině vedl, měl 27 bodů, v dalších 32 zápasech ale získal „jen“ 35 bodů.
Mimochodem zatím jako nejúspěšnější se jeví trenérská změna u kladenského týmu. Zatímco pod Davidem Čermákem získal tým v 35 zápasech 38 bodů, tedy průměr 1,09 bodu na utkání, tak za období, co střídačce velí sám Tomáš Plekanec, je průměr 1,81 bodu. Když se ujal vlády, měl tým jen bod k dobru na poslední Litvínov, jenže od té doby získal o 14 bodů víc než Verva. Co ostatní změny? Pod Pavlem Grossem měla Sparta bodový průměr 1,16, pod Jaroslavem Nedvědem je to 1,7. Mladá Boleslav má pod Miloslavem Hořavou průměr 1,5, před jeho příchodem to bylo 1,1.
Lehce se pozvedl průměr v Třinci s Borisem Žabkou (z 1,58 na 1,75), u Komety i po odchodu Kamila Pokorného zůstává stejný (1,45).
Podcast Za mantinelem se věnuje i velkému a napínavému boji o první čtyřku, která zaručuje přímý postup do play off. Přináší ale také kritický pohled na sudí. „S tím, jak mnohé zápasy už mají nádech play off, mám pocit, že někdy nestíhají rozhodčí a je to varovný prst,“ říká Sára.
A připomíná situaci z nedělního utkání mezi Karlovými Vary a Mladou Boleslaví, kdy rozhodčí neuznali gól domácího Tomka pro předchozí údajný faul spoluhráče Bambuly. Záběry ale ukázaly, že fauloval naopak boleslavský hráč a branka měla platit. Sice to výsledek neovlivnilo, ale v play off už by mohlo.
K tomu velmi často sudí sahají ke zkoumání u videa a nejde jen o regulérnost branek či zákeřných faulů, ale mnohokrát i o „banální“ zásahy vysokou hokejkou, které by měli rozsoudit sami na ledě. To hře bere rytmus, častokrát se na výrok dlouho čeká. Podle redaktorů Sport.cz to vnímá i vedení extraligy a chce během olympijské pauzy s rozhodčími na toto téma v rámci jejich plánovaného školení mluvit.
