O Růžičkově návratu pod reflektory, podivné propagaci MS a nastartované Vervě

Vladimír Růžička už dnes v Nitře povede bratislavské hokejisty ve svém prvním zahraničním trenérském angažmá. „Beru to jako jeho návrat na velkou hokejovou scénu. Ale bude to mít těžké. Kádr Slovanu není bohviečo, když to převedu do slovenštiny. Určitě to však není tým na spodní příčky soutěže,“ mínil šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

„Určitě je schopný vzkřísit Bratislavu tak, aby se podívala alespoň do play off. Týmu může přinést klid. Pořád jsou odehraná jen čtyři kola, není důvod panikařit,“ navazoval na něj kolega Matěj Vybíral. „Otázkou je, jestli dokáže změnit to, co se mu vyčítalo v posledních působištích. Že mu trochu ujel vlak doby,“ dodal Kézr.

Hokejoví experti se zaměřili také na odhalené maskoty domácího mistrovství světa v Praze a Ostravě. Budou jimi stejně jako v roce 2015 králíci z klobouku Bob a Bobek. „Byl jsem rozpačitý už z loga šampionátu. A teď mi nepřijde dobré dvakrát vstoupit do stejné řeky,“ podotkl šéfredaktor.

„O mistrovství to vypovídá, že tu vlastně děláme hokej devět let furt stejně,“ usmál se s nadsázkou Vybíral. Překvapilo ho však, že i s nulovou originalitou staronové maskoty dobře přijali hokejoví příznivci. „A to je vlastně zásadní. Snížilo to moje rozpaky,“ prohlásil.

Z prozatímní propagace šampionátu však oba nemají dobrý pocit. „Pohled na sociální sítě šampionátu je katastrofální. Tam není žádná inovace,“ kritizoval Vybíral. „Není tam moc nápaditosti. Ani svaz, který převzal marketing pod sebe, si s tím neví moc rady. Má nápadovou i personální nouzi,“ poznamenal Kézr.

Podle Vybírala přitom sociální sítě mnoha hokejových i fotbalových klubů v Česku fungují na špičkové úrovni. „Jenže když se podíváme na sítě mistrovství, což by měla být výkladní skříň českého PR, tak je to bída,“ dodal.