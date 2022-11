O tom, jak Sparta prováhala reprezentační pauzu a proč bude potřeba injekce z NHL

Řeč dojde také na účinkování reprezentace na Karjale a proč se bude na úvodní díl letošní evropské hokejové tour vzpomínat především na díru v budějovickém ledu a Košťálkovu minelu. Při poslechu rovněž zjistíte, proč národní tým bude nutně při mistrovství světa potřebovat injekci z NHL a kdo z 33 českých hráčů, kteří do ligy během této sezony v zámoří zasáhli, má nejlepší období a kdo spíš to horší. Bude se tak mluvit o Martinu Nečasovi, Jakubu Zbořilovi i Filipu Zadinovi, ale také o aktuálně zraněných Ondřeji Palátovi.

Jako nejžhavější téma podcastu ale zůstala trenérská změna ve Spartě, respektive, co vše se dělo po odvolání trenéra Pavla Patery, pod nímž týmu chyběl život a možná postrádal i jasné určení rolí. „Muselo se něco stát, ale nechápu, že klub takové značky neměl po vyhazovu kouče hned připravený krok B a řešil situaci rozpačitě a nezvykle dlouho," upozorňuje Burkert.

Redaktoři navíc připomínají zajímavost, že všichni extraligoví trenéři, kteří v této sezoně skončili, byli odvolání po zápase s Vítkovicemi. „Hrát můj tým proti nim, to bych se snad radši hodil marod," vtipkuje Burkert. Sparta ale čeká 16 let na titul, aktuálně je v extraligové tabulce předposlední a místo jasného zavelení, kam se svou hokejovou lodí popluje dál, tak zvolila velké tápání kolem obsazení střídačky.

„Spor o kompetence, její nevyjasnění a překrývání, to je asi největší problém. Nakonec byla asi obava z toho odvážného kroku přijmout trenérskou koncepci Václava Varadi," míní Burkert. Těch nejasností je kolem děsně moc. „Čekal jsem, že po sobotním odvolání Patery zazní v pondělí nebo v úterý jméno nového kouče, ale Spartě to trvalo víc než týden a nevyužila možnost, aby si nový trenér mužstvo v repre pauze nachystal," míní Kézr.

Místo jasné a přímé komunikace přišlo od vedení klubu spíš jen mlžení. „Varaďa měl mít nějakou nabídkou na stole, pak už se mu ale ze Sparty nikdo neozval. Pokud měl být Miloš Hořava první volbou, taky proč se to tedy všechno odkládalo. Navíc zkušenost z minulých let říká, že nikdo neví, co a kdy trenéra Hořavu v českém hokejovém prostředí vytočí," doplňuje šéfredaktor webu sport.cz