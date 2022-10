O zadřeném Motoru, venkovní Energii a odzbrojených Rytířích

Co by mohlo Motor zase nakopnut a proč lze být u Budějovic optimistou? Také redaktoři řeší v podcastu Za mantinelem. Stejně jako unikátní bilanci Karlových Varů, které zatím doma nezískaly ani bod, zatímco venku jsou s 11 body nejúspěšnějším celkem soutěže. A to hrály v Třinci, na Spartě, v Mladé Boleslavi i Pardubicích.