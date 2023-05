Z Rigy přicházejí varování. K tomu nečitelné šachy v bráně a jen pomalý návrat marodů

Proti Slovensku v brance Šimon Hrubec, proti Kazachstánu Marek Langhamer a s Lotyšskem Kare... Ne, znovu Hrubec. Jednička Arizony v NHL Karel Vejmelka nečekaně zůstal jen na střídačce. „Chtěl bych vysvětlit od tebe z dějiště, co předvádíme s gólmany. Nezdá se mi ta komunikace, která zní od trenérů, jak to s brankáři zamýšlí," tázal se šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

„Já to taky nevím a podle mě jediní dva, kteří to tuší, jsou kouč Kari Jalonen a trenér gólmanů Zdeněk Orct. Je to divný. Jalonen dnes dostal otázku, jestli byl spokojený, jak to Šimon Hrubec zvládl s Lotyši, a rovnou vypálil: ‚Ne stoprocentně.' Mezi řádky čtu, že Hrubec podle mě skončil na turnaji jako první gólman," mínil Škvor.