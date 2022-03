Zvednou se Pardubice z direktu? Zaskočí Boleslav Hradec? A má Šmíd na reprezentaci?

Ve velmi solidní formě do play off vstoupila Sparta a Třinec. Pražský klub z 10 branek polovinu Liberci vstřelil v přesilovce, Třinec zase těží ze svých zkušeností ve vyřazovacích bojích.

Řadu duelů rovněž poctivě obráží reprezentační kouč Kari Jalonen. Dělá si detailní poznámky do svého bloku, v Budějovicích se od diváků dočkal vřelého přijetí. Ale co vidí? Jak lize dominují hráči ve veteránském věku. A dá některým z nich příležitost? Co třeba 36letému libereckému obránci Ladislavu Šmídovi?