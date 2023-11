11:1! Vondroušová Američanku přejela. Hrát tady je za odměnu, líčila šampionka

Sevilla (od našeho zpravodaje) - Wimbledonská vítězka si v Billie Jean King Cupu upravila bilanci dvouher na 11:1, když vyhrála 22 setů v řadě, a oživila české naděje na postup do semifinále, kde číhá Kanada.

Jak vám bylo, když jste věděla, že nesmíte zaváhat?

Ani jsem nebyla tolik nervózní. Ale člověk na to myslí, že je to 0:1 a když prohraje, tak je konec. Jsem ráda, že se v zápase do toho hned dostanu. A podpora od lidí, kteří tu s námi jsou, je neskutečná. Pro mě je vždy za odměnu tady hrát.

Ostrý zápas jste si zahrála poprvé od příletu z Mexika. Jaký byl?

Trénovala jsem docela hodně. Chtěla jsem hrát co nejvíc bodů, abych si to zkusila. Cítila jsem se dobře. Od té doby, co jsem přijela, samozřejmě trochu ten jet lag byl. V úterý jsem se rozhodla ještě počkat a holky to zvládly skvěle. Byla to dobrá volba. Šla jsem do toho, že se cítím dobře. I po těch pár prohrách, které jsem na Turnaji mistryň zažila.

Sil máte pořád dost?

Na tohle samozřejmě ještě síly najdu. Rok je dlouhý, ale myslím si, že tady je to jiné než na turnajích, kde jsme samotné. Pro nás je to lepší. Užívám si to hodně.

Výsledek je dost jednoznačný, že?

Vypadá jasněji, než to ve skutečnosti bylo. Dost jsme se tahaly. Důležitý byl game na 3:0 ve druhém setu. Kdyby se chytla, mohlo se to ještě zamotat. Myslím si, že výsledek je pro ni docela krutý. Hrály jsme dobré výměny a gamy byly vyrovnané.

V BJK Cupu pořád prodlužujete vítěznou sérii.

Už si říkám, kdy to přijde. Snad nikdy. (směje se) Jednou to ale samozřejmě bude muset přijít. Já reprezentuju moc ráda. Pro mě to má speciální význam, být s týmem. Je to pro nás jiné. Jsem moc ráda, že tu mohu být.

A na konci sezony jste evidentně fit.

Měla jsem po US Open problémy s loktem, do Číny jsem letěla jen kvůli Masters a hrála tam pod prášky, což nebylo úplně dobrý. Ani jsem moc netrénovala. Ale nějak jsem se dala dohromady. Doufám, že si odpočinu a naskočím do toho znova.

Jste wimbledonská vítězka, jednička týmu, v hierarchii jste postoupila. Snažíte se v šatně být tím pravým lídrem?

No to mi jde výborně (směje se). V úterý jsem mluvila před zápasem s Lindou (Noskovou) i Maruškou (Bouzkovou). Snažím se je spíš motivovat, protože nervy máme každá velké a zodpovědnost za tým všechny cítíme. Znám to ze svých zkušeností, chcete vyhrát pro sebe i pro ostatní holky. Je hlavní si to užívat, i když to nevyjde. Kačka Siniaková měla strašně těžký zápas, dělala, co mohla. Je důležité, abychom stály za sebou a podporovaly se.

Atmosféru v týmu máte evidentně dobrou, je to tak?