Agassi 2.0? Američan shodil jágrovskou deku a proškolil favorita

Na US Open se už ostříhaný 83. hráč světa postaral o jedno z největších překvapení prvního dne. Nasazenou šestnáctku Španěla Roberta Bautistu sešvihal třikrát 6:4.

V New Yorku produkt amerického vysokoškolského tenisového programu startuje na divokou kartu a při zápase vypadal, že si před ním pouštěl hitovku Duran Duran 'Hungry Like the Wolf'. Čtrnáct es, 46 vítězných úderů, ani jeden prohraný servis.