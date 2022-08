„On ale výborně returnoval, opravdu extrémně dobře. Jsem si jistý, že to má co do činění s nadmořskou výškou místa, kde vyrůstal. To mu hodně pomohlo," řekl na adresu rodáka z Bogoty.

„Napadlo mě to, už když zápas začal. Každopádně odvedl skvělou práci, v zápase totálně dominoval. To on hrál jako světový hráč, zatímco já jsem si počínal jako amatér. Není hezké to říkat, ale tak to zkrátka bylo," nebál se Tsitsipas podívat pravdě do očí.