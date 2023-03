Alcaraz, Djokovič... Chybělo jen Švýcarsko s Wawrinkou, řekl po daviscupovém losu kapitán

„Na papíře je to velice těžký los. Ještě se mohlo stát, že bychom ze čtvrtého koše chytli Švýcarsko s Wawrinkou. Korea by měla být schůdnější. Ale nikdo neví, jak to bude vypadat po US Open," doufá v přízeň osudu Navrátil. Favorizované týmy by podle něj mohly za jistých okolností nastoupit bez nejlepších hráčů. Do finálové části v Malaze se probojují ze skupiny dva celky.