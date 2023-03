I bývalí hráči z Top 10 čekají Lehečku mezi elitou, říká šéftrenér tenisového svazu

Klidně může být, to se uvidí, ale nechci na něj vytvářet tlak. Samozřejmě je zásadní, aby byl zdravý, protože on je pracovitý a má tah na bránu. Nedávno mi říkal Španěl Roberto Bautista Agut (bývalý 9. hráč světa), že podle něj je Jirka hráčem, který bude v top 10. Takže i tihle borci, kteří vědí, co všechno je potřeba udělat, vidí Lehečku mezi elitou. On to má v hlavě srovnané a bere to postupně. Důležité bude zabydlet se ve světové třicítce, to bude další krok. Tam už je to fofr, když hrajete největší turnaje jen s těmi nejlepšími.