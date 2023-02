"Fyzicky jsem na tom velmi dobře, hraju těžké zápasy a ty mi pomáhají dostat se zpátky na skvělou úroveň, kde jsem loni byl," řekl Alcaraz. Pokud by v neděli v Brazílii získal titul, vyrovnal by Novaka Djokoviče v čele žebříčku. Oba by měli 7070 bodů, ale srbský tenista by trůn uhájil, neboť za posledních 52 týdnů získal na velkých turnajích s povinnou účastí více bodů.