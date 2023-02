"Nedělá mi to starosti, takový je život tenisty. Do finále půjdu na sto procent. Hrát s nějakou bolestí je pro tenistu normální, zvlášť když přidáváme výhru za výhrou bez přestávky skoro čtrnáct dní v kuse," řekl Alcaraz. "Že jsem znovu ve finále, to je mimořádná věc, lepší start do roku 2023 jsem si přát nemohl," dodal.