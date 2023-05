Američanka naložila Plíškové kanára. Pak si stěžovala na rasismus. Už to řeší FBI, tvrdí

„Je to velký problém během celé mojí kariéry," přiznala někdejší vítězka US Open po pondělním triumfu. „Tohle nikdy nezmizelo. Naopak se to jen zhoršuje," posteskla si s tím, že její situací se v tomto směru zbývá FBI (Federální vyšetřovací úřad).

„Samozřejmě je to už velmi vážná věc, když probíhá vyšetřování FBI kvůli tomu, co vám lidé řeknou v online prostoru. Trápí mě to celou kariéru. Jak už jsem řekla, neustále se to spíše zhoršuje. Lidé na internetu se utrhli ze řetězu a ze svých falešných stránek si dělají, co chtějí, což je nepříjemné," pokračovala tenistka tmavé pleti.