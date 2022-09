"Nejdřív to bylo (s Djokovičem) takové divné, ale pak jsem se začal cítit líp, uvolněně. Ta úvodní výhra ve čtyřhře mi dodala sebevědomí i do singlu. Už jsem dřív byl párkrát blízko k vítězství nad takovými skvělými šampiony, jako je on, a je skvělé to konečně dotáhnout," řekl dvaadvacetiletý Auger-Aliassime po výhře nad vítězem 21 grandslamových turnajů.