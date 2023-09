Australané jsou stejně dobří jako my, říká kapitán. Před Málagou plánuje soustředění

„Nebylo podstatné, s kým budeme hrát. Jestli s Nizozemskem, Finskem, nebo Austrálií. Týmy jsou strašně vyrovnané. Australané jsou stejně dobří jako my. Oporou je jim Alex de Minaur (12. na světě), mají i druhého velice dobrého hráče Thanasiho Kokkinakise. My se budeme těšit, je to zajímavý soupeř,“ odmítá zklamání z losu Navrátil.