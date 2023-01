Australian Open

S vědomím nutnosti dobrého vstupu do utkání se ostřílený domácí veterán John Smith ve slavné Rod Laver Areně obul do prvního servisu se zjevnou snahou především nechybovat. K jeho velkému překvapení však míč, který dopadl zhruba doprostřed vytčeného pole pro servis, byl elektronickým systémem nahlášen jako out.