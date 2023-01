Zahraniční experti zuří kvůli české hvězdě: Nosková do kvalifikace? Šílené!

"Miluji spánek. Spím hodně a teď to nebude jinak. Určitě takových dvanáct hodin spánkem strávím. Je to ten nejlepší způsob regenerace," říkala tenistka před finálovou bitvou se Sabalenkovou.

Ani fantastické výkony Noskové v Adelaide však nezlomily organizátory Australian Open k tomu, aby jí udělili volnou kartu do hlavní soutěže. Uzávěrka přihlášek do prvního grandslamového turnaje roku se tradičně dělá šest týdnů před začátkem a Češce kvůli žebříčkovému postavení přímá účast těsně unikla.

Tradičně se volná karta uděluje hráčům či hráčkám, kteří na předcházejícím podniku zazářili, ale ranking jim přímou účast neumožňuje. Australští pořadatelé však před svěřenkyní Tomáše Krupy dali přednost domácí Kim Birrellové a Nosková tak už v úterý bude muset na cestě do hlavní soutěže zdolat první ze tří překážek.

Toto rozhodnutí rozlítilo i některé tenisové experty. "Hráčka světové šedesátky musí do kvalifikace? Šílené!" psal na svém twitterovém účtu portugalský novinář José Morgado. "Nosková měla jednoznačně dostat volnou kartu," přidal se tenisový redaktor deníku The Guardian Tumaini Carayol. Známý tenisový expert Ben Rothenberg z New York Times označil rozhodnutí pořadatelů jako "nevyužitou příležitost".