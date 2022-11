Australská víza obdržel Djokovič navzdory tomu, že se s jeho vyhoštěním původně pojil tříletý zákaz vstupu do země. Australian Open se bude hrát od 16. do 29. ledna a pětatřicetiletý rekordman turnaje na něm bude moci usilovat o jubilejní desátý titul.

"Měl jsem velkou radost, když jsem se to včera dozvěděl," řekl Djokovič novinářům na Turnaji mistrů v Turíně, kde dnes postoupil do semifinále. "Byla to samozřejmě velká úleva, protože dobře vím, čím jsme si já a lidé mně blízcí museli projít kvůli tomu, co se dělo v Austrálii a po Austrálii," dodal.