Stejně jako tomu bylo loni, hvězdní tenisté světa se představí na kurtech haly Pala Alpitour, která dokáže pojmout až 16 426 diváků. Italové pak turnaj s anglickým názvem ATP Finals přivítají ještě třikrát, pořadatelství jim náleží až do roku 2025.

V rámci loňského 52. ročníku se z triumfu ve dvouhře mužů radoval německý tenista Alexander Zverev, který ve finále porazil Rusa Daniila Medveděva dvakrát 6:4. Mezi aktuálně kvalifikovanými se někdejší šampion v současné chvíli nenachází, a to kvůli novému zranění.

Z osmičky nejlepších singlistů má aktuálně jistou účast pět hráčů. Jsou jimi Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz, Nor Casper Ruud, řecký tenista Stefanos Tsitsipas a srbská tenisová hvězda Novak Djokovič. O zbylých místech pak rozhodne pořadí v žebříčku nejpozději 7. listopadu.

Mezi největší adepty, kteří by si Turnaj mistrů mohli zahrát, jsou loňský finalista Daniil Medveděv, jeho krajan Andrey Rublev či Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Ani letos se ve dvouhře či čtyřhře mužů nepředstaví český zástupce. Naposledy tomu bylo v roce 2015, kdy Tomáš Berdych skončil na 3. místě ve skupině. Nadějí do budoucna může však být účast Jiřího Lehečky na Turnaj mistrů do 21 let. Lehečka se kvalifikoval jako první Čech v historii turnaje.