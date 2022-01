Djokovič se po skandálu v Austrálii chystá rychle zpět na kurty! Zůstane světovou jedničkou?

A zase ten Djokovič. Srbský tenista nepřestane budit rozruch ani deset dní po své deportaci z Austrálie. Tenisový svět s napětím sleduje, co bude se světovou jedničkou dál. Zvlášť když zanedlouho být králem už ani nemusí... Jeho nejbližší pronásledovatel v žebříčku, Rus Daniil Medveděv totiž bojuje o postup do semifinále Australian Open, a pokud se mu podaří dostat se až do finále a poté nad hlavu zvednout trofej pro vítěze, novým světovým lídrem bude on. Novak Djokovič mezitím plánuje, kdy se znovu představí na kurtech.

Foto: Christopher Pike, Reuters Novak Djokovič to bude mít bez očkování na turnajích těžké.Foto : Christopher Pike, Reuters

Zklamaný Djokovič musel po všech peripetiích opustit Austrálii a nemohl se tak pustit do obhajoby titulu z Australian Open. Na finále teď útočí jeho loňský soupeř v bitvě o titul Rus Daniil Medvěděv, který se podle webu express.co.uk v případě vítězství stane s 9735 body světovou jedničkou. Obhájce Djokovič totiž 2000 bodů ztratí a na kontě jich bude mít "jen" 9015. Djokovič je prý po všech peripetiích připraven k návratu na kurty. Učinit tak plánuje za necelý měsíc v Dubaji na turnaji ATP 500. Pro start není třeba očkování proti koronaviru, účastníci se musí pouze prokázat negativním PCR testem. ATP500 Dubai entry list incl. Novak Djokovic pic.twitter.com/Goxj9lYTs7 — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 25, 2022 Srbský tenista v Dubaji triumfoval pětkrát, naposledy v roce 2020 porazil ve finále Řeka Stefanose Tsitsipase 6:3 a 6:4.

