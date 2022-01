Není co řešit. Novak Djokovič je jasným současným tenisovým králem a možná nejlepším tenistou historie. To on láká fanoušky na tribuny, kvůli němu se televizní společnosti předhánějí v sumách, které nabízejí za vysílací práva. A je jasné, že bez devítinásobného vítěze Australian Open by melbournské klání dostalo pořádnou ránu.

A co víc. Turnaji dává další punc velkoleposti fakt, že pokud srbská legenda turnaj ovládne, získala by svůj 21. grandslamový titul a odpoutala by se od dvojice svých velkých rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala.

A tak co se nestalo. S největší pravděpodobností neočkovaný Djokovič dostal navzdory pravidlům výjimku ke startu. Tu v Austrálii udělují dvě nezávislé komise, které by teoreticky neměly znát jméno žadatele.

„V nejbližších týdnech jsem zase připraven žít jen tenisem. Díky všem za podporu,“ jásal na sociálních sítích Djokovič.

Jaký signál však rozhodnutí australských úřadů vysílá směrem k veřejnosti? A dostal by výjimku i řekněme hráč z druhé padesátky světového žebříčku?

Foto: Profimedia.cz Novak Djokovič bude startovat na Australian Open.Foto : Profimedia.cz

Pochybnosti se nabízí a jsou více než oprávněné. Zda v Djokovičově případu převážily zájmy pořadatelů a televizních společností, se dozvíme těžko. To následně potvrdilo i vedení australského tenisu, které veškeré informace dle očekávání označilo za důvěrné.

K ostatním hráčkám a hráčům to však vysílá jasný vzkaz. Pravidla nemusí být stejná pro každého a na Djokovičově případu je to vidět.

Je jasné, že každý má plné právo rozhodnout o tom, zda se nechá očkovat, či ne. A každý by také měl respektovat pravidla, která si určují pořadatelé akcí. Bez výjimek. A že je někdo tenisová hvězda či hráč z druhé stovky? To by nemělo hrát roli.

Nemělo, ale hraje…

Pavel Novotný Pavel Novotný pracuje přes dvanáct let jako sportovní novinář. Přes deset let působil v deníku Sport, externě spolupracoval s deníkem Metro. Od roku 2018 píše pro nejnavštěvovanější český sportovní web Sport.cz. Specializuje se na český i zahraniční tenis.