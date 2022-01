"Musím se dát předně psychicky a zdravotně do pořádku, protože jsem hodně nocí nespala, navíc jsem teď sledovala, jak dopadne Djokovičův soud. A čeká mě dohra s australskými vízy pro další roky. To se bude ještě nějaký čas řešit. Není to tak, že jsem dojela domů a už mám klid," řekla osmatřicetiletá deblistka pro iSport z domova ve Hvozdné nedaleko Zlína.